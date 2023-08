Maltempo, Musumeci: Cinque regioni hanno presentato istanze per stato d'emergenza

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 "Come sapete, il Consiglio dei ministri, su proposta del sottoscritto, delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone di volta in volta la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, individuando altresì le prime risorse finanziarie da rendere disponibili a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Tale deliberazione viene adottata sulla base di un'istruttoria tecnica che consenta di inquadrare gli elementi di base richiesti dalla norma. La deliberazione avviene su proposta della Regione o della Provincia autonoma interessata in relazione agli eventi occorsi e poi si procede con le determinazioni del governo. Finora sono le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia che hanno già presentato le istanze preliminari.", le parole del ministro Musumeci al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev