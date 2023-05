Maltempo in Toscana, Giani: A Firenzuola oltre 60 frane

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2023 "A Firenzuola abbiamo accertato la presenza di più di 60 frane. Ci sono strade che non solo sono interrotte, ma per ricostruire dovranno essere risagomate", le parole del presidente della Toscana Giani a Firenzuola per fare il punto sul maltempo. / Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev