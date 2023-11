Maltempo in Friuli, i Vigili del Fuoco salvano persone con il gommone

(Agenzia Vista) Friuli, 03 novembre 2023 Vigili del fuoco al lavoro da stanotte in Friuli Venezia Giulia per far fronte ai danni causati dal passaggio dalla tempesta Ciaran: svolti 100 interventi tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e messa in sicurezza di strutture danneggiate dal forte vento. Nel video i Vigili del Fuoco intervengono a Pinzano sul Tagliamento, in provincia di Pordenone, che salvano persone con un gommone. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev