Maltempo, il presidente del Piemonte Cirio: Massima attenzione nel monitorare piccoli corsi d'acqua

(Agenzia Vista) Torino, 20 maggio 2023 "L'attenzione si rivolge con molta specificità ai piccoli corsi d'acqua che sono monitorati però in tempo reale, in modo da garantire anche il pronto intervento per le opere di messa in sicurezza", le parole del presidente del Piemonte, Cirio, in diretta su Facebok. / Fb Cirio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev