Maltempo Emilia-Romagna, Ciriani: "Governo riferirà tempestivamente alle Camere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2023 "Vogliamo rassicurare che il Governo ha intenzione di riferire tempestivamente alle Camere di quanto sta facendo il Governo, riteniamo che sia meglio però attendere qualche giorno per vedere gli sviluppi della situazione e garantire un'informativa più completa e dettagliata, quindi più utile. Mi attendo un'attenzione alla calendarizzazione affinchè tutti i provvedimenti siano affrontati in tempi ragionevoli". Lo dichiara il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in una conferenza stampa al termine del vertice convocato oggi pomeriggio presso il dipartimento della Protezione Civile a Roma per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev