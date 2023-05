Maltempo Emilia, Musumeci: "In 36 ore caduta acqua di mezzo anno"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2023 "Sono 24 i comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno registrato la tracimazione, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore, ma in alcune zone ha raggiunto 500 millimetri. Mi riferisco alle province più colpite, Forlì, Cesena e Ravenna principalmente. In un anno la piovosità in quella regione è di mille millimetri. Fa riflettere che i due fenomeni di precipitazioni abbondanti si siano verificati in pochi giorni, dato con pochi precedenti e singolare. Lo scenario è molto critico e in evoluzione". E' quanto dichiara il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, intervenendo in conferenza stampa sul maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna. ProCiv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev