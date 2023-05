Maltempo Emilia, Foti (FdI): "I danni sono tanti, ma le popolazioni non saranno lasciate sole"

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2023 "Il Governo c'è, si stanno approntando alcuni tipi di intervento come la sospensione di tributi fiscalie e mutui, la Protezione civile è al lavoro per mettere in sicurezza la zona. I danni sono veramente tanti, ma le popolazioni non verranno lasciate sole". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev