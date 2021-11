Malpezzi (Pd): "Incomprensibili voti di Iv, FI e Lega contro il governo. Chiediamo serietà"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2021 "Onestamente non si capisce come forze della maggioranza come italia via, forza italia e lega possano votare contro il parer della maggioranza. Il Pd continua a sostenere il Governo Draghi e chiede serietà da parte dei partiti che dicono di fare lo stesso" così la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev