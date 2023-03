Malpezzi: "Elly Schlein sta dimostrando di poter unire e tenere in piedi le linee del PD"

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 “Mi auguro sia una segretaria capace di unire. Penso che ci siamo sentiti tutti rappresentati dai primi gesti importanti fatti da Elly Schlein. Ha tenuto in piedi le linee importanti del PD. Una serie di segnali importanti per tutti noi. ”, le parole di Simona Malpezzi , in occasione dell’Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi “La Nuvola”, a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev