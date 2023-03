Malan (FdI): Serie The Chosen ci fa conoscere Gesù come uomo tra gli uomini

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2023 "L’arrivo in Italia di questa serie prodotta grazie alle offerte di tanti singoli è un evento straordinario. ‘The Chosen’ ricostruisce accuratamente la realtà dell’epoca e ci fa conoscere Gesù così come l’hanno conosciuto i suoi contemporanei: uomo tra gli uomini ma portatore di un messaggio straordinario”, le parole di Lucio Malan di Fratelli d'Italia in occasione della conferenza stampa in Senato sulla presentazione “The Chosen la prima serie tv che racconta la vita di Gesù”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev