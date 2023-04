Malan (FdI): "Se gli italiani con figli ottengono meno degli stranieri che arrivano c'è un problema"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 “Sono concetti contenuti anche in documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Loro lo chiamano ‘Replacement by migration’. Prima di tutto le razze non esistono. Perché siamo tutti la stessa specie. Se gli italiani che hanno figli hanno come riconoscimento meno di quanto riservato per gli stranieri che arrivano, anche illegalmente, allora c’è qualche problema. Ci dovrebbe essere eguaglianza per cui gli italiani non possono essere trattati peggio. Il Governo ha già fatto per la natalità, ma in cinque mesi non nascono bambini”, le parole di Lucio Malan, Fratelli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev