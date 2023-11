Malan (FdI) riceve Mamma Maggie, la Madre Teresa del Cairo, in Senato: Incontro straordinario

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 “Ho incontrato in Senato, insieme al senatore Rastrelli, una persona straordinaria, Mama Maggie, anche conosciuta come la Madre Teresa del Cairo. Questa donna svolge una grandissima attività a favore dei bambini dei quartieri più poveri del Cairo, una città immensa con 20 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali vivono in povertà. Mama Maggie fornisce loro servizi medici, istruzione e attività sportive senza fare distinzioni tra cristiani, musulmani o di altre religioni. Benché l’attuale governo cerchi di proteggerli, i cristiani in Egitto subiscono delle discriminazioni e delle pesanti difficoltà dovute ad un ambiente spesso ostile. In questo contesto, Mama Maggie aiuta tutti, aiuta i cristiani, aiuta i musulmani, aiuta tutti quanti. Davvero un messaggio straordinario di come relazionarsi con gli altri perché come lei stessa afferma siamo tutti esseri umani e dobbiamo aiutarci l’un l’altro, il sangue di tutti è uguale. È stata due volte candidata ufficiale al Nobel per la Pace. Sarebbe davvero molto ben attribuito ”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev