Malan (FdI): "Il primo Governo guidato da una donna sta lavorando molto per le donne"

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "Significativo che il primo Governo guidato da una donna coincida con un'occupazione femminile a livelli record e con misure a favore delle madri, soprattutto quelle con due figli o più. Non solo quindi che non c'è solo l'aspetto simbolico della prima donna premier, ma anche l'aspetto pratico con misure a favore delle donne e anche contro la violenza di genere. Inoltre Giorgia Meloni è arrivata dov'è non solo perché è una donna, ma perché è stata ritenuta la più idonea all'interno del partito ed è stata ritenuta la migliore dalla maggioranza relativa degli elettori" lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a margine dell'evento “Pari opportunità, pari libertà, le iniziative del governo Meloni” organizzato da Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev