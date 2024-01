Malagrotta, Gualtieri: "Prima dei roghi qui il 50% rifiuti indifferenziati"

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "Prima degli incendi, al polo di Malagrotta confluivano per le operazioni di pre-trattamento circa il 50% dei rifiuti indifferenziati raccolti quotidianamente da Ama e fino a 1.500 tonnellate al giorno". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta in relazione agli incendi negli impianti Tmb di Malagrotta. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev