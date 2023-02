Majorino: “Mi dimetterò da europarlamentare per rimanere in Consiglio Regionale Lombardia”

(Agenzia Vista) Milano 13 febbraio 2023 “Andiamo avanti con nettezza in Regione per creare una opposizione determinata. Mi dimetterò da europarlamentare per rimanere in Consiglio Regionale come giusto che sia per dare il mio contributo”. Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra e del M5S alle regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino commentando i risultati delle elezioni. / Facebook Majorino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev