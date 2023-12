Maiorino (M5s) a Meloni: "Gasparri ha chiarito suoi interessi in commesse di Stato?"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 "Mi tocca ancora una volta prendere la parola dopo il senatore Gasparri che evidentemente ancora non si è dimesso. Presidente Meloni io chiedo a lei: il presidente Gasparri ha chiarito i suoi interessi nelle commesse di Stato in ambito di cybersicurezza e con i Servizi segreti di Stati stranieri?". Lo ha chiesto in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev