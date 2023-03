Magi in corteo a Cutro: "Verità per le vittime"

(Agenzia Vista) Cutro, 11 marzo 2023 "Non si può non essere qua, oggi a Cutro, per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio e per i loro familiari, ma anche per la democrazia, per lo stato di diritto. Quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è incredibile e sconcertante: continua ad aggravarsi la mancanza di senso delle istituzioni del nostro governo". Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in corteo a Cutro dove è in corso la manifestazione nazionale "Fermare la strage, subito!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev