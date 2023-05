Magi (+Europa): "Sui migranti il Governo francese ha ragione, Tajani farebbe bene ad incontrarlo"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2023 “Per settimane abbiamo sentito il Governo Meloni rivendicare risultati sui tavoli europei sulle politiche su immigrazione. Oggi capiamo che era tutto falso. Al di là delle questioni di rispetto istituzionale, il Governo francese ha ragione. Ricordiamo che l’Italia non è il Paese che accoglie già richiedenti asilo, Francia e Germania ne accolgono di più. Il nostro Governo non è credibile e Tajani farebbe bene ad andare all’incontro con il Governo francese mettendo sul tavolo delle proposte”, le parole di Riccardo Magi, +Europa, in occasione di un Flash mob davanti Montecitorio per chiedere che i fondi del PNRR per la realizzazione di nuovi asili nido non vengano perduti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev