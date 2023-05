Magi (+Europa): "Ipotesi del Sindaco d'Italia e tra le più bislacche"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 “L’ipotesi del cosiddetto Sindaco d’Italia è secondo noi tra le più bislacche. Non ha eguali in altri Paesi. Si dà il caso che ci sia anche il Presidente della Repubblica. Cosa succede a quel punto tra uno eletto dal Parlamento e uno dai cittadini? Quindi è un sistema conflittuale, e molto rigido, che in caso di crisi lascia solo possibilità di andare al voto”, le parole di Riccardo Magi, +Europa, dopo aver partecipato all’inconto tra Governo e opposizione in tema di riforme istituzionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev