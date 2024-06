Magi (+Europa) in Albania: “Qui enorme hotspot elettorale di Meloni, cosa sta accadendo?"

(Agenzia Vista) Roma, 5 giugno 2024 “Un miliardo di euro dei cittadini italiani per fare un enorme hotspot ‘elettorale’, così lo possiamo definire, in Albania: un luogo che è al di fuori di qualsiasi regola e procedura del diritto europeo e italiano. Un luogo in cui saranno portate persone che vengono salvate in mare e che qui saranno detenute, luogo in cui non si capisce quali regole saranno valide. La cosa che ci preoccupa molto è che sono stati assegnati dalla Procura di Roma i servizi per persone vulnerabili, che non dovrebbero mai arrivare in questo posto. Cosa sta accadendo in Albania?”, il messaggio lanciato da Magi, segretario di +Europa, dall’hotspot allestito al porto di Shengjin, in Albania, per le procedure di ingresso e prima accoglienza dei migranti, sotto il controllo italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev