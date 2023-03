Magi a Piantedosi: Cosa può fare un bambino afgano per il proprio Paese in cui vige regime talebano

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2023 "Lei ha citato Kennedy dicendo Non chiedetevi che cosa può fare il vostro paese per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese. Ora io le chiedo: Che cosa può fare un ragazzino afgano per il proprio paese in cui c'è il regime dei talebani? Che cosa può fare una famiglia di iraniani per il proprio Paese?", le parole di magi a Piantedosi in commissione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev