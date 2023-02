Magi a Nordio: "Non ha assunto decisioni sulle deleghe di Delmastro"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2023 "Noi sappiamo quello che dicono i medici ci dicono che ha poche ore di vita. Pochi giorni, forse. Forse è falso. Lei però si assume la responsabilità di non intervenire. Ma si deve assumere anche la responsabilità di dirci cosa è accaduto rispetto alle dichiarazioni in quest'aula dell'onorevole Donzelli. Lei non ha voluto o non ha potuto assumere delle decisioni rispetto alle deleghe del sottosegretario Delmastro. A questo punto quella responsabilità ricade direttamente su di lei e sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni", le parole di Riccardo Magi di +Europa alla Camera. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev