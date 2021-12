Madia (Pd): “Scelte corrette, ma si rischia torsione democratica”

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2021 "La manovra prova a compiere un passo in avanti tenendo insieme riforme strutturali e lotta alle emergenze. Sul ruolo del Parlamento, invece, vorrei dire che da anni siamo all'interno di una china pericolosa. Dobbiamo renderci conto che rischiamo una torsione della nostra democrazia fondata sulla rappresentanza. I dati sull'astensionismo ci dicono che le persone non si sentono più rappresentate. Si tratta di un fenomeno che sta attraversando tutte le democrazie occidentali. Noi abbiamo intrapreso una scorciatoia con la riduzione dei costi della politica e della riduzione del numero dei parlamentari. In questo modo rischiamo che nel prossimo Parlamento vi possa essere una più complessiva riduzione del valore della rappresentanza”, così Marianna Madia sulla manovra./ Fonte Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev