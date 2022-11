Madia (Pd): "Il partito deve tornare alle origini"

(Agenzia Vista) Roma 18 novembre 2022 "Dobbiamo aggregare una percentuale molto più alta di quella delle ultime elezioni e ritornare alle origini e per questo voglio che in questo congresso si tengano insieme il lavoro, il merito e il bisogno, ma penso anche che il nodo delle attuali correnti sono le ipocrisie e queste non ci servono. Il mio obiettivo è fare in modo che il prossimo segretario o la prossima segretaria possano esercitare al meglio il loro ruolo". A dirlo è Marianna Madia del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev