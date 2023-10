Made in Italy, Urso: "Faremo la prima legge sulla politica spaziale"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "L'Italia è da sempre uno dei più grandi attori nel campo spaziale. Siamo tra le potenze economiche spaziali, abbiamo imprese capaci di lavorare al meglio. Pur essendo però tra i primi, non avevamo ancora una legge sulla politica spaziale. Altri Paesi in cui questo settore non è così determinante l'avevano, noi no. Noi faremo la prima legge sulla politica spaziale. Oggi è fondamentale averla: un tempo erano gli Stati a gestire le operazioni spaziali, oggi invece intervengono sempre più i privati. E' necessario quindi normare ciò che accade nello spazio" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo alla conferenza "Un anno di Made in Italy". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev