Macron scioglie Parlamento: "Decisione pesante, ma atto di fiducia verso i cittadini"

(Agenzia Vista) Parigi, 09 giugno 2024 "Tra pochi istanti firmerò il decreto di convocazione delle elezioni legislative che si terranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo. Questa decisione è grave, pesante, ma soprattutto è un atto di fiducia. Fiducia in voi, miei cari compatrioti, nella capacità del popolo francese di fare la scelta più giusta per sé e per le generazioni future", le parole del Presidente francese Macron. / Fb Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev