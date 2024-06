Macron scioglie il Parlamento: "Il 30 giugno primo turno delle elezioni"

(Agenzia Vista) Parigi, 09 giugno 2024 "Tra pochi istanti firmerò il decreto di convocazione delle elezioni legislative che si terranno il 30 giugno per il primo turno e il 7 luglio per il secondo. Questa decisione è grave, pesante, ma soprattutto è un atto di fiducia. Fiducia in voi, miei cari compatrioti, nella capacità del popolo francese di fare la scelta più giusta per sé e per le generazioni future", le parole del Presidente francese Macron. / Fb Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev