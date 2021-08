Macron: "Massimo sforzo per evacuare ancora afghani"

(Agenzia Vista) Dublino, 26 agosto 2021 "La Francia farà tutto il possibile per evacuare ancora "diverse centinaia di afghani da Kabul. A oggi non posso garantire che riusciremo a portare a termine questa operazione perchè la situazione non è sotto il nostro controllo". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una visita a Dublino. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev