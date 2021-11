Macron: “Insieme all’Italia rilanciamo una politica idonea per ottenere i vaccini”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2021 “Abbiamo una visione dell’Europa più sovrana, più democratica, più protettiva. La Francia e l’Italia hanno tanto da fare insieme e tanto hanno fatto insieme: ci battiamo contro il virus, durante tutta la pandemia, rilanciamo una politica di bilancio idonea per ottenere i vaccini. Ci siamo battuti per la Libia. Testimoniamo tutte queste convergenze nel G20, anche quello che avete presieduto in sede italiana”, così il presidente francese Emmanuel Macron in merito alla firma del Trattato del Quirinale con la Francia. Courtesy Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev