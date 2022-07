Lupi: "Non siamo brutta copia centrosinistra, con noi unità di programmi"

(Agenzia Vista) Roma, 26 luglio 2022 "Noi non siamo la brutta copia del centrosinistra, una coalizione come il centrosinistra che si mette insieme solo per sconfiggere il centrodestra o l'avversario. Il centrodestra si caratterizza per un'unità di programmi, di visione e di ideali". Lo dice il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi che parla a Napoli a margine della presentazione del simbolo con cui il suo partito si prepara a correre in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev