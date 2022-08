Lucà (Ad Toyota Motor Italia): "Obiettivo è andare oltre le emissioni zero"

(Agenzia Vista) Bologna, 22 agosto 2022 "La nostra visione è quella di andare oltre lo zero, "Beyond zero", creare una società che non si limiti solo alle zero emissioni ma che abbia un approccio olistico più ampio e che investa all'interno della società in cui opera", le parole di Luigi Lucà, amministratore delegato di Toyota Motor Italia. / Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev