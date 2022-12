Lotta alla Mafia, Giannini (Polizia): "Impegno massimo, anche con investimenti importanti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2022 "L'impegno per contrastare i reati di mafia è massimo, sia per quanto riguarda i sequestri che gli arresti, anche con investimenti importanti in uomini e mezzi". Così il Capo della Polizia Giannini a margine della conferenza di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev