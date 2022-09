Lorenzo Fontana: “Se governeremo bene, uniti e compatti, elettori Lega torneranno”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 29 settembre 2022 “Zaia non me lo portate via come Governatore del Veneto che i veneti gli sono affezionati e c’è la partita importante dell’autonomia da fare. Gli elettori del Veneto hanno dato segnali come quelli della Lombardia, ma sono convinto che se governiamo bene ed uniti e compatti gli elettori torneranno”. Lo ha dichiarato Lorenzo Fontana della Lega entrando all’incontro dei parlamentari del partito a Roma con il Segretario Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev