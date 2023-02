Lombardia 2023, Salvini: "Risultati dimostrano buongoverno Lega"

(Agenzia Vista) Milano, 13 febbraio 2023 "I risultati delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia confermano il buongoverno di Lega e centrodestra in Lombardia e la richiesta di cambiamento nel Lazio. Entrambi i candidati infatti sono sopra il 50 per cento, un dato importante a livello regionale". Lo ha affermato oggi il ministro alle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa elettorale presso la sede della Lega di via Bellerio, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev