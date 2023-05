Lollobrigida: "Vogliamo restituire ad agricoltura centralità che merita"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2023 "Vogliamo restituire all'agricoltura la centralità che merita, in tutti i suoi ambiti e tenendo conto dei fenomeni che stiamo affrontando in queste ore, causati dal cambiamento climatico". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del ddl delega per il florovivaismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev