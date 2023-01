Lollobrigida: “Stati Uniti vogliono insegnarci cosa fa bene con i loro gradi di obesità”

EMBED





(Agenzia Vista) Brescia 13 gennaio 2023 “Gli Stati Uniti ci vogliono insegnare e dare indicazioni su quali sono i prodotti che ci fanno bene e male. Negli Usa accade una cosa un po’ stramba, con due popolazioni: una sta in salute, nei bei quartieri, mangiano prodotti naturali e biologici. Poi quando esci dai quartieri ricchi la massa di popolazione ci sono gradi di obesità che in Italia non percepiamo”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso del Convegno “Frankeinstein nel piatto? Il cibo sintetico la nuova minaccia” organizzato dalla Coldiretti a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev