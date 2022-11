Lollobrigida: “Sovranità alimentare è diritto di scegliere cosa mangiare e come produrlo”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 24 novembre 2022 “La sovranità alimentare non è altro che il diritto di un popolo di scegliere quello che vuole mangiare e come vuole produrlo. Sembra banale ma vede un aperto contrasto ad un modello omologante e figlio di una depravazione della globalizzazione che immagina che non è importante come produci il cibo, ma che arrivi”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida nel corso della 20° edizione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione che si è svolto a Roma a Villa Miani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev