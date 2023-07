Lollobrigida: "Senza agricoltura e allevamento si vedono danni alluvioni e dissesto idrogeologico"

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2023 “Bisogna tener conto dal nostro punto di vista di quello che arreca un danno e non raggiunge gli obiettivi. Questo regolamento arreca dei danni al nostro sistema produttivo e non raggiunge l’obiettivo di salvaguardare sostenibilità ambientale. Perché limitare il mondo dell’agricoltura in modo così netto e forte riduce il sistema produttivo e non avvantaggia l’ambiente. Questo non lo consideriamo un valore aggiunto. Sostenibilità ambientale deve viaggiare in parallelo con sostenibilità economica. Dove non ci sono agricoltura e allevamento viene giù tutto. E lo stiamo vedendo con alluvioni e dissesto idrogeologico”, le parole del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea di Confagricoltura a Palazzo della Cancelleria a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev