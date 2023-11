Lollobrigida: “Riorganizzazione tecnologica del Ministero agricoltura per stare al passo coi tempi”

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 “La modernizzazione e l’innovazione tecnologica sono fondamentali, soprattutto coinvolgere il personale del Ministero in tutti i passaggi che vogliamo fare nella massima trasparenza per rendere fruibile il Ministero all’utenza, per dare la possibilità al personale, ai dirigenti, ai funzionari amministrativi di dare tutta la risposta che i cittadini meritano nel minor tempo possibile”, ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Lollobrigida, in relazione alla modernizzazione digitale del personale del Masaf. “Oggi presenteremo la nuova riorganizzazione del Ministero e anche le dotazioni strutturali che forniamo al personale per velocizzare le pratiche e lavorare nel miglior comfort possibile dando tutte le risposte che sono necessarie per cercare di avere una corrispondenza a tutte le esigenze che il mondo della pesca, dell’agricoltura, dell’allevamento hanno e che meritano di essere seguite con attenzione perché questo significa dare la possibilità al nostro asset economico, strategico e fondamentale di essere sempre all’avanguardia e cercare di essere un punto di riferimento per la nostra economia”. Fonte video Masaf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev