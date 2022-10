Lollobrigida: “Per La Russa maggioranza più ampia del previsto, apprezzato anche fuori centrodestra”

(Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 “Il Presidente La Russa ha ottenuto risultati ben più ampi della maggioranza prevista, significa che come rappresentante delle istituzioni è più che apprezzato, non solo nell’ambito del centrodestra”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida uscendo da Palazzo Madama dopo l’elezione di La Russa come Presidente del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev