Lollobrigida: "Per l'Italia il vino è un gioiello da valorizzare"

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2024 "Rendere più ricca l'Italia, creare lavoro, si fa valorizzando quello che abbiamo di più prezioso. Il vino è un gioiello per questa nazione e crediamo sia opportuno continuare a valorizzarla attraverso eventi consolidati come in Italia, al quale aderiamo con grande entusiasmo e portando anche ulteriori elementi di qualità legati all'arte, alla storia della nostra Italia e anche alle grandi innovazioni delle quali siamo da sempre capaci. Lo leghiamo però ad un altro evento insieme all'Oiv, l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, straordinariamente importante perché esiste da 100 anni per difendere un buon prodotto rispetto alle sofisticazioni che 100 anni fa venivano realizzate, che hanno indotto tante nazioni all'epoca, tra le quali l'Italia, la Francia, la Spagna a capire e a codificare questo prodotto. Saranno tante le nazioni che nella prima conferenza che si fa oggi in Italia tra governi su questo tema tratteranno di vino, di sostenibilità ambientale, di formazione, di sicurezza e di benessere anche in contrasto alle degenerazioni dell'uso delle bevande alcoliche" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza di presentazione della prossima Conferenza Internazionale del Vino che siterrà a Brescia e a Verona l'11 e il 13 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev