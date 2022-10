Lollobrigida: Opposizione più debole da voto fiducia, felice astensione rappresentanze territoriali

(Agenzia Vista) Roma 25 ottobre 2022 “Preoccupati per tensioni in Forza Italia? No, siamo contenti della giornata di oggi, la maggioranza uscirà più forte di come è partita dopo le elezioni in termini numerici, mentre l’opposizione uscirà più debole. Sono particolarmente contento che importanti rappresentanze territoriali si asterranno e non voteranno contro, basandosi sull’intervento di Giorgia Meloni”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida uscendo da Montecitorio al termine del voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev