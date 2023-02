Lollobrigida: “Nostro Governo è il più coeso degli ultimi anni"

(Agenzia Vista) Roma 08 febbraio 2023 “Malumori nella maggioranza? Credo che il presupposto non stia in piedi, credo sia il Governo più coeso che l’Italia ha avuto negli ultimi anni. Lo dicono i miei colleghi che hanno fatto parte anche di altri Governi importanti sia di coalizioni ibride che di centro-destra. Questo è il primo Governo di Destra-centro. Per volontà degli italiani Fdi è il primo partito della nazione e si è posto obbiettivo di tenere unito il centrodestra e allargarlo anche a mondi che ci avevano visto con pregiudizio. Che oggi si rendono conto del nostro pragmatismo, e che guardiamo all’aumento e alla redistribuzione della ricchezza”. Così il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida a margine dell’evento IX Conferenza economica 'Agricolture al Centro' presso Palazzo dei Congressi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev