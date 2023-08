Lollobrigida: "La sfida della sicurezza alimentare è poter dare buon cibo a tutti"

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2023 “Noi abbiamo una sfida sulla sicurezza alimentare. Credo come Europa e come Italia. La sicurezza alimentare è certezza di approvvigionamento, è ricerca. Ma non possiamo avere una risposta che sia di dare cibo a tutti. Noi dobbiamo essere in grado di dare buon cibo a tutti”, le parole del Ministro del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev