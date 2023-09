Lollobrigida: "La produzione di vino italiana è insuperabile per quantità e qualità"

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2023 “Abbiamo creato un provvedimento per garantire la trasparenza negli stanziamenti economici europei. Non possiamo perdere soldi, ma comunque ragioniamo in termini pragmatici. Tante nazioni producono vino, alcune raggiungono buoni livelli. L’Italia ha però una produzione di quantità e qualità insuperabili. Il vino è uno dei nostri attrattori principali per il turismo, come la nostra alimentazione e la nostra cultura. Siamo al lavoro con i Ministri Santanchè e Sangiuliano”, le parole del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine degli Stati Generali del Vino organizzati a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev