Lollobrigida: "La cucina italiana? La nostra storia e il nostro biglietto da visita nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "In tutto il mondo c'è interesse per la nostra cucina, non solo perché è buona ma anche per ciò che rappresenta. E' il nsotro biglietto da visita, racconta biodiversità, rapporto con i territori, le contaminazioni millenarie dei tanti popoli che hanno attraversato l'Italia a partire dai tempi dell'antica Roma. Tutto questo ha dato vita a un prodotto unico che è la cultura italiana. Occorre raccontarlo nel modo giusto" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea elettiva di Coldiretti, presso Palazzo Rospigliosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev