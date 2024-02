Lollobrigida: "L'agricoltura è stata esasperata dalle politiche irrealistiche dell'Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2024 "Abbiamo ribadito l'azione del Governo, cioè rimettere al centro l'agricoltura in Italia e in Europa. A cominciare dalla centralità che l'Italia è tornata ad assiumere su settori strategici che tra l'altro le competono. Credo che questo inconto sia andato molto bene. Ringrazio le associazioni e gli altri ministri e la premier che hanno partecipato al tavolo. Tutti crediamo all'importanza di questo asset strategico che negli anni è stato esasperato da politiche dell'Unione Europea che non hanno fondamento nella realtà e purtroppo sono state troppo spesso avallate anche da Governi che non hanno reagito" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, dopo l'incontro con le associazioni del mondo dell'agricoltura a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev