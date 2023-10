Lollobrigida: Invertire la rotta, per troppo tempo Ue ha pagato per non coltivare o allevare

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "L'Europa ha pagato per troppo tempo gli agricoltori per non coltivare, si è pagato per non pescare, si è pagato per non allevare, ecco, invertiamo la rotta ", le parole del ministro Lollobrigida nel corso del suo intervento a un convegno dedicato a Emilio Sereni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev