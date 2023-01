Lollobrigida: “Incaricato istituto Crea per indagare gli effetti cibi sintetici su organismo umano”

(Agenzia Vista) Brescia 13 gennaio 2023 “Abbiamo incaricato il Crea, istituto di ricerca, per capire gli effetti dei cibi sintetici sull’organismo umano. Non ci fidiamo di chi nel tempo tenta di cambiare il nostro sistema produttivo indotti da finanziatori privati che danno indicazioni che non danno secondo noi pareri che non corrispondono alla realtà”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso del Convegno “Frankeinstein nel piatto? Il cibo sintetico la nuova minaccia” organizzato dalla Coldiretti a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev