Lollobrigida: In termini di qualità dei prodotti non ci batte nessuno

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Non siamo una nazione di quantità, ma in termini di qualità non ci batte nessuno", le parole del ministro Lollobrigida a margine dalla presentazione del Rapporto Qualivita - Ismea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev